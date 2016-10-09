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Даниэль Риккардо: Для атаки на прямых нам не хватило скорости

Максим Кравченко
Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после  гонки на Гран-при Японии. Напомним, что он занял шестое место.

«Если честно, то для атаки нам не хватало скорости на прямых. Не думаю, что что-то можно было сделать. Думаю, штраф Райкконена в пять позиций не упростил задачу, а только всё испортил. Я стартовал с мокрой стороны и испытал те же проблемы, что и остальные, кто стартовал со мной на одной стороне – особенно Льюис Хэмилтон.

Однако старт у меня оказался всё же неплохим, но, обходя его (Хэмилтона), я задел маленькую лужу и пропустил вперед Переса.

Я с трудом мог кого-либо преследовать и оставаться в зоне «грязных» потоков воздуха. Все видели, как Феттель быстро прошел меня, а потом тут же и Серхио Переса. Сегодня мы влипли в трафик и откатились после первого отрезка», - цитирует Риккардо Autosport.

Напомним, что выиграл гонку пилот «Мерседеса» Нико Росберг. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занял 13-е место.

Гран-При Японии 

1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776
4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269
5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763
10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323
11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254
12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг
22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг


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