Даниэль Риккардо: Для атаки на прямых нам не хватило скорости

Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после гонки на Гран-при Японии. Напомним, что он занял шестое место.

«Если честно, то для атаки нам не хватало скорости на прямых. Не думаю, что что-то можно было сделать. Думаю, штраф Райкконена в пять позиций не упростил задачу, а только всё испортил. Я стартовал с мокрой стороны и испытал те же проблемы, что и остальные, кто стартовал со мной на одной стороне – особенно Льюис Хэмилтон.

Однако старт у меня оказался всё же неплохим, но, обходя его (Хэмилтона), я задел маленькую лужу и пропустил вперед Переса.

Я с трудом мог кого-либо преследовать и оставаться в зоне «грязных» потоков воздуха. Все видели, как Феттель быстро прошел меня, а потом тут же и Серхио Переса. Сегодня мы влипли в трафик и откатились после первого отрезка», - цитирует Риккардо Autosport.

Напомним, что выиграл гонку пилот «Мерседеса» Нико Росберг. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занял 13-е место.

Гран-При Японии

1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776

4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269

5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763

10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323

11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254

12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг

22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг