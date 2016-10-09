Даниэль Риккардо: Для атаки на прямых нам не хватило скорости
Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился
впечатлениями после гонки на Гран-при
Японии. Напомним, что он занял шестое место.
«Если честно, то для атаки нам
не хватало скорости на прямых. Не думаю, что что-то можно было сделать. Думаю,
штраф Райкконена в пять позиций не упростил задачу, а только всё испортил. Я
стартовал с мокрой стороны и испытал те же проблемы, что и остальные, кто
стартовал со мной на одной стороне – особенно Льюис Хэмилтон.
Однако старт у меня оказался всё
же неплохим, но, обходя его (Хэмилтона), я задел маленькую лужу и пропустил
вперед Переса.
Я с
трудом мог кого-либо преследовать и оставаться в зоне «грязных» потоков
воздуха. Все видели, как Феттель быстро прошел меня, а потом тут же и Серхио
Переса. Сегодня мы влипли в трафик и откатились после первого отрезка», -
цитирует Риккардо Autosport.
Напомним, что выиграл гонку
пилот «Мерседеса» Нико Росберг. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занял
13-е место.
Гран-При Японии
1. Нико
Росберг («Мерседес») — 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776
4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269
5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763
10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323
11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254
12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг
22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг