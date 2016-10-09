Рижское «Динамо» дома обыграло «Витязь»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо»
и «Витязем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Динамо».
В составе динамовцев отличились Филипп Топузаков, Петр
Счастливый, Колтон Гиллис и Александр Ерофеев.
Несмотря на победу, «Динамо» остается на последнем
месте в Западной конференции. В активе у них 11 очков. У «Витязя» 25 очков и
восьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Р - Витязь - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы:
Толузаков (Редлихс), 11:54 (1:0). Счастливый (Дарзиньш, Галвиньш), 17:26 (2:0). Гиллис (Фрайбергс, Шагг), 27:32 (3:0). Ерофеев (Редлихс, Шагг), 36:41 (4:0).
Место и дата
09 октября 17:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция
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