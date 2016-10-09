Маркос Уренья: Судья помогал сборной России
Нападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья после победы над
Россией (4:3) в контрольном матче поделился эмоциями от победы.
- Была классная атмосфера на матче. Полный стадион это всегда мотивация для
игроков. Было сложно играть с Россией. Это качественная команда. Мы проделали
большой объем работы. Главное - мы выиграли и смогли за счет этого
подготовиться к отбору на чемпионат мира в ноябре.
- За счет чего
удалось забить четыре мяча?
- У нас отличная команда. Она осталась у нас с чемпионат мира. Вместе мы представляем большую силу. Неважно, какие игроки. Важна, какая команда. За счет этого мы победили.
С этими парнями мы вместе играем уже шесть лет. Мы работаем по одной и той же
системе. Было тяжело в начале, когда мы не попали на чемпионат мира в ЮАР в
2010 году. Потом стало легче. Мы привыкли к требованиям наставника. У нас
появились новые игроки, которые внесли вклад в имеющиеся успехи.
- Есть ли у вас премиальные за победу
над Россией?
- Нет, у нас нет такой опции. Мы играем за себя, за свою страну. Ты представляешь державу. У нас меленькая федерация, не как у вас. В ней нет денег на премиальные за матчи. Но нам это и не нужно. Мы играем за сборную. Это важно для всех парней.
- Почему было так много фолов?
- Я не знаю. Казалось, что судья немного помогал России. Но это неважно. Нам было приятно выиграть здесь.
- Сегодня вы победили на стадионе
«Краснодара». Насколько это приятно для вас. Ведь вы долгое время играли
за «Кубань».
- Это останется в истории (улыбается). Все буду помнить, что в первой игре на этом стадионе выиграла Коста-Рика. Неважно, что игра была товарищеская. Нам всегда важно побеждать.
- Вы поздравили Василия Березуцкого с
сотым матчем за сборную автоголом.
- (смеется). Не, я не знал этого.