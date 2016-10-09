Маркос Уренья: Судья помогал сборной России

Нападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья после победы над Россией (4:3) в контрольном матче поделился эмоциями от победы.



- Была классная атмосфера на матче. Полный стадион это всегда мотивация для игроков. Было сложно играть с Россией. Это качественная команда. Мы проделали большой объем работы. Главное - мы выиграли и смогли за счет этого подготовиться к отбору на чемпионат мира в ноябре.



- За счет чего удалось забить четыре мяча?

- У нас отличная команда. Она осталась у нас с чемпионат мира. Вместе мы представляем большую силу. Неважно, какие игроки. Важна, какая команда. За счет этого мы победили.



С этими парнями мы вместе играем уже шесть лет. Мы работаем по одной и той же системе. Было тяжело в начале, когда мы не попали на чемпионат мира в ЮАР в 2010 году. Потом стало легче. Мы привыкли к требованиям наставника. У нас появились новые игроки, которые внесли вклад в имеющиеся успехи.



- Есть ли у вас премиальные за победу над Россией?

- Нет, у нас нет такой опции. Мы играем за себя, за свою страну. Ты представляешь державу. У нас меленькая федерация, не как у вас. В ней нет денег на премиальные за матчи. Но нам это и не нужно. Мы играем за сборную. Это важно для всех парней.



- Почему было так много фолов?

- Я не знаю. Казалось, что судья немного помогал России. Но это неважно. Нам было приятно выиграть здесь.



- Сегодня вы победили на стадионе «Краснодара». Насколько это приятно для вас. Ведь вы долгое время играли за «Кубань».

- Это останется в истории (улыбается). Все буду помнить, что в первой игре на этом стадионе выиграла Коста-Рика. Неважно, что игра была товарищеская. Нам всегда важно побеждать.



- Вы поздравили Василия Березуцкого с сотым матчем за сборную автоголом.

- (смеется). Не, я не знал этого.