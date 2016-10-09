Владимир Пильгуй: К Джанаеву особо претензий быть не должно

Экс-вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй поделился мнением о матче сборных России и Коста-Рики.

Рисунка игры особого не было видно, но требовать это сейчас, наверное, не справедливо, все-таки много новичков. Я бы не стал строго подходить с оценкой. Сборная показала индивидуальное мастерство, в частности при голах. А об осмысленных коллективных действиях еще рано говорить. К Джанаеву особо претензий быть не должно. Единственное – по первому мячу Сослан неправильно отдавал передачу на правый фланг, что через ход спровоцировало гол. Это единственная оплошность, цитирует Пильгуя «Р-Спорт».

Напомним, что в воскресенье футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.