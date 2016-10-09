Вячеслав Караваев: «Спарта» - топ-клуб Чехии - это намного облегчило мой выбор

Защитник Вячеслав Караваев, который перешел из ЦСКА в пражскую «Спарту», рассказал, почему выбрал чешскую команду.

- Когда поняли, что в ЦСКА на вас не особо рассчитывают?

- До начала сезона оптимизм еще сохранялся, - сказал Караваев еженедельнику «Футбол». - Но после пары матчей понял, что, если хочу играть, надо уходить. Тогда вообще все быстро получилось – тут же появилось предложение от «Спарты», и мы с моим агентом Иваном Бакулиным решили, что это для меня сейчас оптимальный вариант.

- Слуцкий пытался отговорить?

- Сначала сказал, что стоит остаться и доказывать свою состоятельность. Но предложение было от «Спарты» - топ-клуба Чехии, и это намного облегчило мой выбор.

Напомним, футболист является воспитанником столичного клуба. За основную команду он сыграл четыре матча (один в Лиге чемпионов). Отметим, что за ЦСКА остается право первоочередного выкупа футболиста.

Караваев уже имеет опыт выступления в Чехии, так как ранее выступал за «Дуклу» и «Яблонец».

В нынешнем сезоне Караваев в составе «Спарты» провел шесть матчей и отметился четырьмя результативными передачами.