ЦСКА дома уступил «Авангарду» в овертайме
Матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Авангардом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Авангарда».
Первую шайбу на 52-й минуте забросил Максим Пестушко.
Армейцы сравняли счет под занавес игры после точного броска Игоря Ожиганова.
Решающий гол в овертайме в активе Ильи Зубова.
«Авангард» набрал 36 очков и занимает второе место на
Востоке. У ЦСКА аналогичная позиция на Западе с 44 очками.
КХЛ. Регулярный чемпионат
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