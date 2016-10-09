Вячеслав Караваев: Стать игроком «Челси» - профессиональная мечта

Защитник Вячеслав Караваев, который перешел из ЦСКА в пражскую «Спарту», рассказал игроком какого клуба мечтает стать.

- На будущее есть приоритеты, в каком чемпионате играть?

- Бундеслига или английская Премьер-лига. Англия даже на первом месте. Всегда открытый футбол, обычно с обоюдными шансами, накал борьбы и эмоций всегда зашкаливает, - сказал Караваев еженедельнику «Футбол». - Я мечтаю и сам когда-нибудь стать участником такого зрелища. Мой любимый клуб - «Челси». Мне было 11 лет, когда увидел по телевизору игру «Синих», даже не помню, кто был соперником. Футбол команды Жозе Моуринью меня чем-то зацепил. И с тех пор вот уже десять лет внимательно слежу и переживаю именно за «Челси». Стать его игроком – профессиональная мечта.



- Кто из коллег по амплуа для вас пример?

- Бранислав Иванович. Он мобилен и полезен везде – в обороне, в созидании, заметен в быстрых подключениях в атаку. Еще и со стандартов забивает много. Достичь такого уровня - тоже моя цель.

Напомним, футболист является воспитанником столичного клуба. За основную команду он сыграл четыре матча (один в Лиге чемпионов). Отметим, что за ЦСКА остается право первоочередного выкупа футболиста.

Караваев уже имеет опыт выступления в Чехии, так как ранее выступал за «Дуклу» и «Яблонец».

В нынешнем сезоне Караваев в составе «Спарты» провел шесть матчей и отметился четырьмя результативными передачами.