Вячеслав Караваев: Стать игроком «Челси» - профессиональная мечта
Защитник
Вячеслав Караваев, который перешел из ЦСКА в пражскую «Спарту», рассказал
игроком какого клуба мечтает стать.
- На будущее есть
приоритеты, в каком чемпионате играть?
- Бундеслига или английская Премьер-лига. Англия даже на первом месте. Всегда открытый футбол, обычно с обоюдными шансами, накал борьбы и эмоций всегда зашкаливает, - сказал Караваев еженедельнику «Футбол». - Я мечтаю и сам когда-нибудь стать участником такого зрелища. Мой любимый клуб - «Челси». Мне было 11 лет, когда увидел по телевизору игру «Синих», даже не помню, кто был соперником. Футбол команды Жозе Моуринью меня чем-то зацепил. И с тех пор вот уже десять лет внимательно слежу и переживаю именно за «Челси». Стать его игроком – профессиональная мечта.
- Кто из коллег по амплуа для вас пример?
- Бранислав Иванович. Он мобилен и полезен везде – в обороне, в созидании, заметен в быстрых подключениях в атаку. Еще и со стандартов забивает много. Достичь такого уровня - тоже моя цель.
Напомним,
футболист является воспитанником столичного клуба. За основную команду он
сыграл четыре матча (один в Лиге чемпионов). Отметим, что за ЦСКА остается
право первоочередного выкупа футболиста.
Караваев
уже имеет опыт выступления в Чехии, так как ранее выступал за «Дуклу» и
«Яблонец».
В
нынешнем сезоне Караваев в составе «Спарты» провел шесть матчей и отметился
четырьмя результативными передачами.