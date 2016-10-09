Александр Самедов: Мы забили три мяча, это круто, но пропустили четыре
Полузащитник сборной России и столичного «Локомотива» Александр
Самедов после поражения от Коста-Рики в товарищеском матче (3:4) поделился
впечатлениями от игры.
- Не получилось выиграть сегодня. Хотели порадовать болельщиков, все-таки был большой праздник – открытие стадиона. Но игра сложилась иначе.
- Как ваше самочувствие?
- Все хорошо. Приеду в Москву, в клуб, там обследуюсь. А так –
вроде все нормально.
- Казалось, что игра в атаке России удалась.
- В атаке мы забили три мяча. Это круто, но пропустили четыре.
Будем разбираться. Это много. В этом виновата вся команда, а не только вратарь.
- Коста-Рика удивила сегодня?
- Как она могла удивить? Мы понимали, что это классная команда. С ней надо было играть аккуратно и внимательно, чего мы не смогли сделать. Было приятно играть в такой атмосфере.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция