Александр Самедов: Мы забили три мяча, это круто, но пропустили четыре

Полузащитник сборной России и столичного «Локомотива» Александр Самедов после поражения от Коста-Рики в товарищеском матче (3:4) поделился впечатлениями от игры.

- Не получилось выиграть сегодня. Хотели порадовать болельщиков, все-таки был большой праздник – открытие стадиона. Но игра сложилась иначе.

- Как ваше самочувствие?

- Все хорошо. Приеду в Москву, в клуб, там обследуюсь. А так – вроде все нормально.

- Казалось, что игра в атаке России удалась.

- В атаке мы забили три мяча. Это круто, но пропустили четыре. Будем разбираться. Это много. В этом виновата вся команда, а не только вратарь.

- Коста-Рика удивила сегодня?

- Как она могла удивить? Мы понимали, что это классная команда. С ней надо было играть аккуратно и внимательно, чего мы не смогли сделать. Было приятно играть в такой атмосфере.