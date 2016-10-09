Александр Ерохин: Все испортил пенальти в конце игры

Полузащитник сборной России и «Ростова» Александр Ерохин после поражения от Коста-Рики (3:4) в контрольном матче рассказал, что повлияло на итоговый счет.

- Мы неважно начали матч, пропусти два быстрых гола. Потом пришлось догонять и возвращаться в игре. Это у нас получилось, но все испортил ненужный пенальти в конце. Он смазал впечатления. Сегодня могли, как выиграть, так и проиграть.

- Что скажете о взаимодействиях в команде?

- Я думаю, есть позитивные моменты. У нас получаются наигранные на тренировках комбинации. Мы забили три мяча, но пропустили четыре. Теперь надо научиться меньше пропускать.

- Что скажете о новом стадионе?

- Атмосфера сегодня была супер. Стадион крутой. Очень приятно было на нем играть. Поле тоже выше всяких похвал, как и поддержка. Спасибо большое Краснодару и Сергею Галицкому, что такое есть в России.

- Что с Джанаевым?

- Наверное, у него ошиб. Лучше спросить у него.

- Пропустили три мяча сегодня. Почему так вышло?

- Тяжело сказать. Каждая игра складывается по-разному сценарию. Так было и сегодня.

- Игра была равной?

- Я считаю, что игра склонялась в обе стороны. Обе команды давили. Но я склоняюсь к тому, что игра была равной.