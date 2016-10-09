Александр Ерохин: Все испортил пенальти в конце игры
Полузащитник сборной России и «Ростова» Александр Ерохин после поражения от Коста-Рики (3:4) в контрольном матче рассказал, что повлияло на итоговый счет.
- Мы неважно начали матч, пропусти два быстрых гола. Потом пришлось догонять и возвращаться в игре. Это у нас получилось, но все испортил ненужный пенальти в конце. Он смазал впечатления. Сегодня могли, как выиграть, так и проиграть.
- Что скажете о взаимодействиях в
команде?
- Я думаю, есть позитивные моменты. У нас получаются наигранные на тренировках комбинации. Мы забили три мяча, но пропустили четыре. Теперь надо научиться меньше пропускать.
- Что скажете о новом стадионе?
- Атмосфера сегодня была супер. Стадион крутой. Очень приятно было на нем играть. Поле тоже выше всяких похвал, как и поддержка. Спасибо большое Краснодару и Сергею Галицкому, что такое есть в России.
- Что с Джанаевым?
- Наверное, у него ошиб. Лучше спросить у него.
- Пропустили три мяча сегодня. Почему
так вышло?
- Тяжело сказать. Каждая игра складывается по-разному сценарию. Так было и сегодня.
- Игра была равной?
- Я считаю, что игра склонялась в обе стороны. Обе команды давили. Но я склоняюсь к тому, что игра была равной.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция