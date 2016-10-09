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УНИКС дома разгромил «Енисей»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Енисеем» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 100:56 в пользу УНИКСа.

В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 17 очков. У «Енисея» 13 очков в активе Андрея Кощеева.

УНИКС одержал третью победу в трех матчах и вышел на первое место. «Енисей» же оба стартовых матча проиграл.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

УНИКС - Енисей - 100:56

Состав

УНИКС: Лэнгфорд (17), Кларк (14), Колом (13), Параховский (12), Уильямс (10)

Енисей: Кощеев (13)

Место и дата

09 октября 17:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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