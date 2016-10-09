УНИКС дома разгромил «Енисей»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между
УНИКСом и «Енисеем» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча
– 100:56 в пользу УНИКСа.
В составе победителей самым результативным стал Кит
Лэнгфорд, который набрал 17 очков. У «Енисея» 13 очков в активе Андрея Кощеева.
УНИКС одержал третью победу в трех матчах и вышел на
первое место. «Енисей» же оба стартовых матча проиграл.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Состав
УНИКС: Лэнгфорд (17), Кларк (14), Колом (13), Параховский (12), Уильямс (10)
Енисей: Кощеев (13)
Место и дата
09 октября 17:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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