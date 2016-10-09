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«Байкал-Энергия» сыграла внисью с «Сириусом»

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

За три дня до старта Кубка мира вице-чемпион России провел контрольную игру в шведском городе Уппсала с местным «Сириусом».

Иркутяне вели в счете до 93-й минуты, но Андерссон успел-таки забить четваертый мяч и свести матч к ничье (4:4)

статистика

«Сириус» — «Байкал-Энергия» — 4:4 (2:3).

«Сириус» (Уппсала, Швеция) — «Байкал-Энергия» (Иркутск, Россия) — 4:4 (2:3).

Уппсала, Релитахаллен, 88 зрителей.

Судьи: Ю. Канделл, К. Кристианссон, Н. Сикстрём.

«Сириус»: Чельссон — Энгстранд, Рённквист-мл., Мяяття, Лундберг, Янссон-Хюдлинг, Пеухкури, Фалль, Кумпуойя, Андерссон, Йенефельдт, Бергстрём, Транблум, Торен.

«Байкал-Энергия»: Рысев — Насонов, Шадрин, Исмагилов, Грачёв, Вассерман, Ковалёв, Дубовик, Кутупов, Голубков. Логинов, Гавриленко, Безносов, Ширяев, Красиков, А. Егорычев. Е. Егорычев.

Штрафное время: 20 — 40.

Голы: А. Егорычев (Безносов), 19 (0:1). Логинов, 25 (0:2). Энгстранд (Йенефельдт), 36 (1:2). Исмагилов (Шадрин), 38 — с углового (1:3). Кумпуойя (Мяяття), 41 (2:3). Кумпуойя (Мяяття), 48 (3:3). Ширяев (Гавриленко), 70 (3:4). Андерссон, 90+3 (4:4).

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