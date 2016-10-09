Илья Кутепов: Очень много пропустили. Нужно работать над ошибками
Защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов после поражения
от Коста-Рики в товарищеском матче (3:4) сказал, что было неприятно открыть
новый стадион поражением.
- Мы пропустили сегодня очень много. Нужно разобрать игру, сделать выводы и работать над ошибками.
- С чем связаны ошибки в обороне?
- Не могу сказать. На эмоциях это будет неадекватная оценка.
- Какое настроение было в раздевалке?
- Хотелось вытащить матч, добиться победы на новом стадионе, полном болельщиков. К сожалению, порадовать их сегодня не вышло.
- Какие впечатления от стадиона?
- Сегодня мы ощущали сумасшедшую поддержку. Была классная атмосфера. Нам все понравилось.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция