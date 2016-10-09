Илья Кутепов: Очень много пропустили. Нужно работать над ошибками

Защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов после поражения от Коста-Рики в товарищеском матче (3:4) сказал, что было неприятно открыть новый стадион поражением.



- Мы пропустили сегодня очень много. Нужно разобрать игру, сделать выводы и работать над ошибками.

- С чем связаны ошибки в обороне?

- Не могу сказать. На эмоциях это будет неадекватная оценка.

- Какое настроение было в раздевалке?

- Хотелось вытащить матч, добиться победы на новом стадионе, полном болельщиков. К сожалению, порадовать их сегодня не вышло.

- Какие впечатления от стадиона?

- Сегодня мы ощущали сумасшедшую поддержку. Была классная атмосфера. Нам все понравилось.