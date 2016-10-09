Игорь Смольников: Язык не повернется сказать, что в России не любят футбол
Защитник сборной России и питерского «Зенита» Игорь Смольников после поражения от сборной России в контрольном матче (3:4) сказал, что в конце игры россияне рассчитывали на победу.
- Мы пропустили нелепые мячи в начале игры. На второй тайм собрались, смогли сравнять счет. При счете 3-3 думал, что мы сможем победить. Но, увы, пропустили мяч с пенальти. Хочется поблагодарить болельщиков за атмосферу, которую они создали. Это было супер.
- Ожидали от Коста-Рики такой
мощной игры?
- Мы готовились к ней, разбирали эту команду. Не думаю, что мы проиграли в настрое на матч. В этом плане мы бились до последнего. Обидно пропускать в конце с пенальти.
- Игра на новом стадионе добавляла
волнения?
- Волнения не было. Наоборот, это добавило мотивации. Трибуны гнали нас вперед. После таких игр, на которые приходит столько народу, язык не повернется сказать, что в России не любят футбол. Люди ждут наших побед. Нам надо работать, чтобы радовать болельщиков, которые стоят за нами.
- Что сказал после игры Черчесов?
- Он сказал, что нельзя выходить на матч и начинать его со счета 0-2. За второй тайм он поблагодарил нас, сказал, что мы выполнили установку. Более подробный разбор игры нас ждет позже.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция