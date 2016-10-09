Игорь Смольников: Язык не повернется сказать, что в России не любят футбол

Защитник сборной России и питерского «Зенита» Игорь Смольников после поражения от сборной России в контрольном матче (3:4) сказал, что в конце игры россияне рассчитывали на победу.

- Мы пропустили нелепые мячи в начале игры. На второй тайм собрались, смогли сравнять счет. При счете 3-3 думал, что мы сможем победить. Но, увы, пропустили мяч с пенальти. Хочется поблагодарить болельщиков за атмосферу, которую они создали. Это было супер.

- Ожидали от Коста-Рики такой мощной игры?

- Мы готовились к ней, разбирали эту команду. Не думаю, что мы проиграли в настрое на матч. В этом плане мы бились до последнего. Обидно пропускать в конце с пенальти.

- Игра на новом стадионе добавляла волнения?

- Волнения не было. Наоборот, это добавило мотивации. Трибуны гнали нас вперед. После таких игр, на которые приходит столько народу, язык не повернется сказать, что в России не любят футбол. Люди ждут наших побед. Нам надо работать, чтобы радовать болельщиков, которые стоят за нами.

- Что сказал после игры Черчесов?

- Он сказал, что нельзя выходить на матч и начинать его со счета 0-2. За второй тайм он поблагодарил нас, сказал, что мы выполнили установку. Более подробный разбор игры нас ждет позже.