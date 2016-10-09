«Сибиряк» обыграл «Газпром-Югру», «Динамо» выиграло у «Новой Генерации»
Завершились очередные матчи регулярного чемпионата российской Суперлиги
по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.
«Сибиряк» - «Газпром-Югра» - 7:6
«Тюмень» - «Синара» - 1:2
«Динамо» - «Новая Генерация» - 3:2
«Ухта» - «Норильский Никель» - 2:5
На данный момент лидером турнира является «Сибиряк», который после
шести матчей набрал 16 очков. На втором месте «Прогресс» - 11 очков. На одно
очко меньше у «Дины», которая идет третьей.
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