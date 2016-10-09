«Сибиряк» обыграл «Газпром-Югру», «Динамо» выиграло у «Новой Генерации»

Евгений Куксевич: Не зря мы столько времени готовились к матчу с «Газпромом-Югрой» Главный тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич после победы над «Газпрмом-Югрой» в первом матче четвертого тура чемпионата России по мини-футболу похвалил подопечных за предельную концентрацию на протяжении матча.