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«Сибиряк» обыграл «Газпром-Югру», «Динамо» выиграло у «Новой Генерации»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

«Сибиряк» - «Газпром-Югра» - 7:6

«Тюмень» - «Синара» - 1:2

«Динамо» - «Новая Генерация» - 3:2

«Ухта» - «Норильский Никель» - 2:5

На данный момент лидером турнира является «Сибиряк», который после шести матчей набрал 16 очков. На втором месте «Прогресс» - 11 очков. На одно очко меньше у «Дины», которая идет третьей.

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