Федор Канарейкин: По игре Соботки могу сказать, что он провел хороший матч

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от победы в овертайме над ЦСКА со счетом 2:1.

- Доволен игрой, самоотдачей. Попросили ребят, чтобы с первых минут всю игру работали с полной концентрацией. Единственный момент – при счете 1:0 могли сами поработать пять на четыре, а в итоге получилось четыре на пять.



По игре Соботки могу сказать, что он провел хороший матч. Рой сыграл слабее, чем ожидали. Соботка прибавляет в режиме. По поводу Густафссона будем смотреть, когда сыграет. Он идёт на поправку, хочется, чтобы в выездной серии мы увидели Эрика на льду, - цитирует Канарейкина «Чемпионат».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Авангарда».

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