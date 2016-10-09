Team Dignitas стала победителем европейской квалификации WESG
Датский коллектив Team Dignitas одержал победу на европейских отборочных к WESG по CS:GO.
В финальном матч квалификации датчане выиграла у команды .Russia со счетом 2:0. Team Dignitas заработали 30 000 долларов, а россиянам досталось 18 000 долларов. Третье место занял польский коллектив Virtus.pro, который выиграл 9 000 долларов.
Европейские квалификации проходили с 6 по 9 октября в Киеве. Призовой фонд в дисциплине CS:GO составил 75 000 долларов.
Напомним, что в финальной части WESG в Китае сыграют Team Dignitas, Team EnVyUs, GODSENT, Kinguin, iGame, Virtus.pro, Team Russia и Team Ukraine. Принять участие на турнире World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. Призовой фонд LAN-финала по CS:GO составит 1 500 000 долларов.