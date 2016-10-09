Олег Шатов: Стадион в Краснодаре - лучшее, что я видел в жизни

Полузащитник сборной России и питерского «Зенита» Олег Шатов после контрольного матча с Коста-Рикой (3:4) сказал, что будет ждать возвращения в Краснодар.



- Стадион прекрасный, отличная атмосфера. Играть в Краснодаре – удовольствие. Мы пропустили из-за собственных ошибок. Но нельзя предугадать, когда ты ошибешься на своей половине поля. Так было и сегодня. Мы смогли вернуться в игру, забить свои голы. В целом, матч был равным. У команд было много моментов. Кто меньше ошибается, тот и выигрывает. Сегодня мы допустили их больше.

- Какая атмосфера в сборной?

- Сборная сильно обновилась за последнее время. Нам нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Но мы собираемся раз в месяц всего на неделю. Тренерский штаб дает нам свои видение футбола. Мы его воплощаем на тренировках, а потом пытаемся перенести на игру. Получается или нет, судить болельщикам. Радует, что все парни приезжают в сборную с большим удовольствием. В команде отличный климат. Мы готовы к большой работе.

- Как вам стадион?

- Это лучшее, что я видел в своей жизни. Будут с нетерпением ждать игры с «Краснодаром» в чемпионате, чтобы вернуться на него.