Олег Шатов: Стадион в Краснодаре - лучшее, что я видел в жизни
Полузащитник сборной России и питерского «Зенита» Олег Шатов после
контрольного матча с Коста-Рикой (3:4) сказал, что будет ждать возвращения в
Краснодар.
- Стадион прекрасный, отличная атмосфера. Играть в Краснодаре – удовольствие. Мы пропустили из-за собственных ошибок. Но нельзя предугадать, когда ты ошибешься на своей половине поля. Так было и сегодня. Мы смогли вернуться в игру, забить свои голы. В целом, матч был равным. У команд было много моментов. Кто меньше ошибается, тот и выигрывает. Сегодня мы допустили их больше.
- Какая атмосфера в сборной?
- Сборная сильно обновилась за последнее время. Нам нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Но мы собираемся раз в месяц всего на неделю. Тренерский штаб дает нам свои видение футбола. Мы его воплощаем на тренировках, а потом пытаемся перенести на игру. Получается или нет, судить болельщикам. Радует, что все парни приезжают в сборную с большим удовольствием. В команде отличный климат. Мы готовы к большой работе.
- Как вам стадион?
- Это лучшее, что я видел в своей жизни. Будут с нетерпением ждать игры с «Краснодаром» в чемпионате, чтобы вернуться на него.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция