Максим Пестушко: В овертайме была задача играть в свой хоккей, не более

Нападающий «Авангарда» Максим Пестушко поделился эмоциями после победы в овертайме над ЦСКА со счетом 2:1.

- Физически мы подготовлены неплохо, выглядели свежее ЦСКА. В овертайме была задача играть в свой хоккей, не более. Рад за Илью Зубова. Он долго не забивал, заброшенная шайба его раскрепостит. Наверняка начнёт класть одну за другой! Хочу сказать спасибо омским болельщикам за поддержку.



Даже после недавней серии из трёх поражений не было никакой паники. Мы понимали, что двигаемся в правильном направлении, - цитирует Пестушко «Чемпионат».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Авангарда».

КХЛ

Регулярный чемпионат