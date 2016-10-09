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Умер экс-чемпион мира по боксу Аарон Прайор

Максим Кравченко
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Скончался американский боксер, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Аарон Прайор. Ему было 60 лет.

Как сообщает boxingnewsonline.net, причиной смерти стала болезнь сердца, от которой долгое время страдал спортсмен. Он был чемпионом мира по версии WBA и IBFи удерживал этот титул с 1980 по 1985 год.

За профессиональную карьеру Прайор провел 40 поединков и победил 39 раз при одном поражении. 35 раз он одерживал победы нокаутом.

Выступая в любительском боксе Прайор победил 204 раза и 16 раз проиграл. В его активе серебро Панамериканских игр 1975 года.

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