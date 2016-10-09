Умер экс-чемпион мира по боксу Аарон Прайор
Скончался американский боксер, экс-чемпион мира в первом
полусреднем весе Аарон Прайор. Ему было 60 лет.
Как сообщает boxingnewsonline.net, причиной смерти стала болезнь
сердца, от которой долгое время страдал спортсмен. Он был чемпионом мира по
версии WBA и IBFи удерживал этот титул с 1980
по 1985 год.
За профессиональную карьеру Прайор провел 40
поединков и победил 39 раз при одном поражении. 35 раз он одерживал победы
нокаутом.
Выступая в любительском боксе Прайор победил
204 раза и 16 раз проиграл. В его активе серебро Панамериканских игр 1975 года.
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