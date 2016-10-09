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Кирилл Петров: С Ничушкиным приятно играть в одном звене

Андрей Ефимов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Нападающий ЦСКА Кирилл Петров поделился впечатлениями после поражения в овертайме от омского «Авангарда» со счетом 1:2.

- Бывают такие моменты, когда просто не идет игра. Если вы посмотрите в таблицу, так не только у ЦСКА. Впереди целый сезон, работаем дальше. Валера Ничушкин хороший парень, с ним приятно играть в одном звене. Но вы знаете, у нас в команде постоянная ротация, могу поставить с кем угодно. Первые два периода прошли без голов, вратари сыграли очень надёжно. Не думаю, что Александр Попов по-особенному настраивался на игру против «Авангарда», он там уже всё доказал. Он ведь не виноват в том, что там решили, что пора поменять команду. Поэтому настрой был такой же, как на всех остальных соперников, - цитирует Петрова «Чемпионат».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Авангарда».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

ЦСКА - Авангард - 1:2 О.Т. (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

Пестушко (Пьянов), 51:56 (0:1). Ожиганов (Скотт, Телегин), 56:57 (1:1 - бол.). Зубов (Паршин), 61:18 (1:2).

Место и дата

09 октября 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция


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