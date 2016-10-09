Кирилл Петров: С Ничушкиным приятно играть в одном звене

Нападающий ЦСКА Кирилл Петров поделился впечатлениями после поражения в овертайме от омского «Авангарда» со счетом 1:2.

- Бывают такие моменты, когда просто не идет игра. Если вы посмотрите в таблицу, так не только у ЦСКА. Впереди целый сезон, работаем дальше. Валера Ничушкин хороший парень, с ним приятно играть в одном звене. Но вы знаете, у нас в команде постоянная ротация, могу поставить с кем угодно. Первые два периода прошли без голов, вратари сыграли очень надёжно. Не думаю, что Александр Попов по-особенному настраивался на игру против «Авангарда», он там уже всё доказал. Он ведь не виноват в том, что там решили, что пора поменять команду. Поэтому настрой был такой же, как на всех остальных соперников, - цитирует Петрова «Чемпионат».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Авангарда».

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