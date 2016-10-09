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Никита Квартальнов: В лицо мне плюнули впервые

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Нападающий ЦСКА Никита Квартальнов после поражения от «Авангарда» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ объявил причины неудачного результата.

- О матче с Омском говорить не хочется, вы сами все видели, - пытается спрятаться от диктофона и камеры Квартальнов-младший.

- Тогда давайте поговорим на другую тему, тоже неприятную.
- О Тэйлоре что-ли?

- О нем.
- Вратарь «Медвешчака» плюнул мне в лицо. Такое в моей жизни впервые. За такое надо не на три, а на 30 матчей дисквалифицировать.

- Может, вы повод дали – ледовую крошку ему в лицо запустили или по ловушке ударили? Это ведь тоже неотъемлемые элементы игры.
- Да нет. Я его не бил и вообще не трогал. А он взял и плюнул. Ваш же брат написал про удар головой. Его прием – вообще за гранью. Напишите об этом. Мы его команду наказали – забили несколько шайб.

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