Никита Квартальнов: В лицо мне плюнули впервые
Нападающий ЦСКА Никита Квартальнов после поражения от «Авангарда» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ объявил причины неудачного результата.
- О матче с Омском говорить не хочется, вы сами все видели, -
пытается спрятаться от диктофона и камеры Квартальнов-млад
- Тогда
давайте поговорим на другую тему, тоже неприятную.
- О Тэйлоре что-ли?
- О нем.
- Вратарь «Медвешчака» плюнул мне в лицо. Такое в моей жизни впервые. За такое надо не на три, а на 30 матчей дисквалифицирова
- Может, вы
повод дали – ледовую крошку ему в лицо запустили или по ловушке ударили? Это
ведь тоже неотъемлемые элементы игры.
- Да нет. Я его не бил и вообще не трогал. А он взял и плюнул. Ваш же брат написал про удар головой. Его прием – вообще за гранью. Напишите об этом. Мы его команду наказали – забили несколько шайб.