Евгений Пашутин: С каждым матчем УНИКС добавляет
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился
впечатлениями после матча с «Ениссем» в Единой лиге ВТБ. Напомним, что его
команда победила со счетом 100:56.
«С каждым матчем мы добавляем, у нас есть уверенность, есть
защитная философия, нападение перед игрой с «Барселоной». Я бы не сказал, что
наши соперники в этом сезоне были слабые. «Енисей» достойно играл с ЦСКА, а
если бы не наша агрессивная игра в защите, то такой разницы в счете сегодня не
было бы.
Сегодня все ребята отдались игре. Мы находим командную химию, у
нас широкая ротация. Ребята бьются друг за друга. В нападении двигают мяч,
этого не хватало в первых матчах. С каждой игрой мы находим свой ритм. Но мы
хотим играть в такой же баскетбол в матчах с сильными соперниками. Эту игру
можем занести в актив», - цитирует Пашутина «Р-Спорт».
В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 17 очков. У «Енисея» 13 очков в активе Андрея Кощеева.
УНИКС одержал третью победу в трех матчах и вышел на
первое место. «Енисей» же оба стартовых матча проиграл.
Единая лига ВТБ
Матч
Состав
УНИКС: Лэнгфорд (17), Кларк (14), Колом (13), Параховский (12), Уильямс (10)
Енисей: Кощеев (13)
Место и дата
09 октября 17:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция