Евгений Пашутин: С каждым матчем УНИКС добавляет

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился впечатлениями после матча с «Ениссем» в Единой лиге ВТБ. Напомним, что его команда победила со счетом 100:56.

«С каждым матчем мы добавляем, у нас есть уверенность, есть защитная философия, нападение перед игрой с «Барселоной». Я бы не сказал, что наши соперники в этом сезоне были слабые. «Енисей» достойно играл с ЦСКА, а если бы не наша агрессивная игра в защите, то такой разницы в счете сегодня не было бы.

Сегодня все ребята отдались игре. Мы находим командную химию, у нас широкая ротация. Ребята бьются друг за друга. В нападении двигают мяч, этого не хватало в первых матчах. С каждой игрой мы находим свой ритм. Но мы хотим играть в такой же баскетбол в матчах с сильными соперниками. Эту игру можем занести в актив», - цитирует Пашутина «Р-Спорт».

В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 17 очков. У «Енисея» 13 очков в активе Андрея Кощеева.

УНИКС одержал третью победу в трех матчах и вышел на первое место. «Енисей» же оба стартовых матча проиграл.

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