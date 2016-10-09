В споре бомбардиров впереди Иванушкин и Рязанцев

Сайт ФХМР опубликовал статистику предварительного этапа Кубка России-2016.

В соответствии с положением о соревнованиях восемь из двенадцати команд уже завершили участие в розыгрыше Кубка России-2016. Все команды сыграли по пять матчей, задействовав в составах 160 хоккеистов. Больше всех игроков использовал тренерский состав «Кузбасса» — 24, меньше всех, 16, «Волга-2». 22 хоккеиста задействовал «Водник», 21 — «Уральский Трубник», по 20 «Байкал-Энергия» и «Старт», 19 — «Сибсельмаш», 18 — «Строитель».

Несмотря на красную карточку за три удаления в ходе матча, самой корректной командой из числа выбывших на I этапе Кубка стал «Строитель» 140 минут + К. 150 штрафных минут набрали игроки «Уральского Трубника», 190 — хоккеисты «Сибсельмаша». В худшую сторону выделялись «Волга-2» — 220 минут, «Байкал-Энергия» — 245, «Кузбасс» — 260 и «Водник» — 270 штр. минут. А больше всех штрафа набрали игроки нижегородского «Старта» — 280 минут. Из числа продолжающих участие самыми «грубыми» оказались динамовцы Москвы — 200 минут. У армейцев Хабаровска — 140, красноярцев — 130, первой команды Ульяновска — 120 минут. В «личном первенстве» по 60 минут штрафа в пяти матчах набрали Даниил Югай («Волга-2»), Вадим Васильев («Старт») и Тимур Кутупов («Б-Э»).

В списке бомбардиров Кубка-2016 лидируют Евгений Иванушкин («Динамо») и Павел Рязанцев («СКА-Нефтяник») по 11 раз поражавшие ворота соперника. В десятке лучших также Евгений Дергаев («Водник») — 10 мячей, Алмаз Миргазов («Енисей»), Вадим Стасенко («Кузбасс») и Кристофер Фагерстрём («СКА-Нефтяник») по 8 мячей, по 7 на счёту армейцев Артема Бондаренко и Максима Ишкельдина.

Среди ассистентов бесспорный лидер Максим Ишкельдин 11 результативных, и все с игры, передач в пяти матчах. По восемь передач выполнили Олег Земцов («Кузбасс») — три из них при розыгрыше угловых ударов, Рауан Исалиев («Сибсельмаш») — 4 с угловых и Сергей Шабуров («Динамо») — 5 с угловых.