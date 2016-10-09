Олег Окулов: Извиняюсь перед болельщиками «Енисея». Мы оказались не готовы к игре

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов поделился впечатлениями после матча против УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Напомним, что его команда уступила со счетом 56:100.

«Извиняюсь перед болельщиками в Красноярске. Мы оказались не готовы к игре. Почему - будем разбираться. Отчасти нам и не везло сегодня, но на это списывать нельзя. Плохо играли в защите, многие были не готовы к игре в нападении. У нас было несколько открытых бросков в третьей четверти, которые должны были забивать. Должны были тогда цепляться за счет, но не забили. Это невезение», - цитирует Окулова «Р-Спорт».

В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 17 очков. У «Енисея» 13 очков в активе Андрея Кощеева.

УНИКС одержал третью победу в трех матчах и вышел на первое место. «Енисей» же оба стартовых матча проиграл.

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