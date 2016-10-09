Олег Окулов: Извиняюсь перед болельщиками «Енисея». Мы оказались не готовы к игре
Главный тренер «Енисея» Олег Окулов поделился
впечатлениями после матча против УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Напомним, что его
команда уступила со счетом 56:100.
«Извиняюсь перед
болельщиками в Красноярске. Мы оказались не готовы к игре. Почему - будем
разбираться. Отчасти нам и не везло сегодня, но на это списывать нельзя. Плохо
играли в защите, многие были не готовы к игре в нападении. У нас было несколько
открытых бросков в третьей четверти, которые должны были забивать. Должны были
тогда цепляться за счет, но не забили. Это невезение», - цитирует
Окулова «Р-Спорт».
В составе победителей самым результативным стал Кит
Лэнгфорд, который набрал 17 очков. У «Енисея» 13 очков в активе Андрея Кощеева.
УНИКС одержал третью победу в трех матчах и вышел на
первое место. «Енисей» же оба стартовых матча проиграл.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Состав
УНИКС: Лэнгфорд (17), Кларк (14), Колом (13), Параховский (12), Уильямс (10)
Енисей: Кощеев (13)
Место и дата
09 октября 17:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция