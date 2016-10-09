Украина одержала победу над Косово в Кракове
Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными
Украины и Косово завершился победой украинской команды. Итоговый счет матча – 3:0.
Матч проходил в польском Кракове, так как Украина не
признает независимости Косово и не может принять косовскую делегацию у себя в
стране.
Счет в матче открыл Артем Кравец, который перебросил
вратаря дальним ударом не без помощи рикошета. В результате мяч был засчитан, как автогол игрока сборной Косоова Амира Ррахмани. Во втором тайме арбитр несколько
раз в спорных эпизодах не назначил 11-метровые в ворота сборной Косово. Ближе к
завершению матча ударом с близкого расстояния расстрелял ворота Андрей
Ярмоленко, а затем красивым дальним ударом отметился Руслан Ротань.
Украина набрала пять очков и занимает второе место в
группе I. У сборной Косово одно очко и последнее место.
ЧМ-2018. Отборочный турнир
Группа I
3-й тур