Украина одержала победу над Косово в Кракове

Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными Украины и Косово завершился победой украинской команды. Итоговый счет матча – 3:0.

Матч проходил в польском Кракове, так как Украина не признает независимости Косово и не может принять косовскую делегацию у себя в стране.

Счет в матче открыл Артем Кравец, который перебросил вратаря дальним ударом не без помощи рикошета. В результате мяч был засчитан, как автогол игрока сборной Косоова Амира Ррахмани. Во втором тайме арбитр несколько раз в спорных эпизодах не назначил 11-метровые в ворота сборной Косово. Ближе к завершению матча ударом с близкого расстояния расстрелял ворота Андрей Ярмоленко, а затем красивым дальним ударом отметился Руслан Ротань.

Украина набрала пять очков и занимает второе место в группе I. У сборной Косово одно очко и последнее место.

ЧМ-2018. Отборочный турнир

Группа I

3-й тур