Гол Манджукича принес Хорватии гостевую победу над Финляндией
Сборная Финляндии в рамках 3-го тура квалификации ЧМ-2018 в России уступила дома команде Хорватии со счетом 0:1.
Единственный гол в матче на 18-й минуте провел нападающий хорватской команды Марио Манджукич.
В следующем туре сборная Хорватии дома примет Исландию. Команда Финляндии встретится на выезде со сборной Украине. Оба матча пройдут 11 ноября.
ЧМ-2018
Отборочный этап
Группа В
3-й тур
Матч
Финляндия - Хорватия - 0:1 (0:1)
Голы
Манджукич 18 (0:1).
Место и дата
09 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
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