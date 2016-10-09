Грузия на выезде вырвала ничью в матче с Уэльсом

Харри Реднапп: Кейн - пока еще не Бэйл, у «Тоттенхэма» и без него хватает качественных исполнителей

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп не считает, что отсутствие главного бомбардира Харри Кейна сильно ослабит английский клуб, который сегодня в Лиге чемпионов сыграет с ЦСКА.