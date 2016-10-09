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Грузия на выезде вырвала ничью в матче с Уэльсом

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сборная Грузии в рамках 3-го тура квалификации ЧМ-2018 в России сыграла вничью с командой Уэльса – 1:1.

Счет в матче на 10-й минуте открыл нападающий валлийцев Гарет Бэйл. Однако на 57-й минуте встречи полузащитник грузинской команды Торнике Окриашвили восстановил равновесие.

В следующем туре Уэльс на домашнем стадионе примет сборную Сербии. Грузинская команда примет дома Молдавию. Обе встречи пройдут 12 ноября.

ЧМ-2018
Отборочный этап 
Группа D
3-й тур

Матч

Уэльс - Грузия - 1:1 (1:0)

Голы

Бэйл 10 (1:0). Окриашвили 57 (1:1).

Место и дата

09 октября 19:00, , Онлайн-трансляция

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