Грузия на выезде вырвала ничью в матче с Уэльсом
Сборная Грузии в рамках 3-го тура квалификации ЧМ-2018 в России сыграла вничью с командой Уэльса – 1:1.
Счет в матче на 10-й минуте открыл нападающий валлийцев Гарет Бэйл. Однако на 57-й минуте встречи полузащитник грузинской команды Торнике Окриашвили восстановил равновесие.
В следующем туре Уэльс на домашнем стадионе примет сборную Сербии. Грузинская команда примет дома Молдавию. Обе встречи пройдут 12 ноября.
ЧМ-2018
Отборочный этап
Группа D
3-й тур
Матч
Голы
Бэйл 10 (1:0). Окриашвили 57 (1:1).
Место и дата
09 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
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