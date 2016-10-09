Василий Карасев: Не особо доволен игрой «Зенита», но хорошо, что победили «Цмоки-Минск»

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от победы над «Цмоки-Минском» (71:58).

- В целом, я не особо доволен игрой, но хорошо, что победили. В первой половине мы хорошо сыграли в защите, пропустили лишь 25 очков. У нас были возможности для быстрого перехода в атаку, мы быстро гоняли мяч и, благодаря этому, могли забивать трехочковые.

После перерыва вышли немного расслабленные, допустили четыре потери, даже не доведя дело до атаки. Ближе к концу матча сказалась и усталость, все же ротация у нас пока не полная без Тулсона и Валиева. На этом фоне хозяева несколько раз убежали, забили пару бросков, сократили отставание до шести очков.

После тайм-аута, где мы всю эту ситуацию разобрали, начали больше играть внутрь. Несколько проходов удались Карасеву, центрил Тимма, сыграл внизу Лэндри, и за счет этого мы смогли победить, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, петербургский «Зенит» в первом матче Единой лиги ВТБ одержал победу над «Цмоки-Минск» со счетом 71:58 (20:8, 22:17, 12:16, 17:17).

Лучшим по очкам во встрече стал игрок белорусов Дрю Джойс, у которого 23 балла. У петербуржцев Янис Тимма набрал 20 очков.

Следующий матч подопечные Василий Карасева проведут 12 октября дома в рамках Еврокубка против «Баварии». «Цмоки-Минск» 16 октября примет саратовский «Автодор».