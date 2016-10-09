Израиль обыграл Лихтенштейн благодаря дублю Хемеда
Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными
Израиля и Лихтенштейна завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в
пользу сборной Израиля.
В составе победителей дубль сделал Томмер Хемед. У
команды Лихтенштейна единственный мяч забил Максимилиан Гопель.
Израиль набрал шесть очков и находится на втором месте
в турнирной таблице группы G. У Лихтенштейна ноль очков и последнее место.
ЧМ-2018. Отборочный турнир
Группа I
2-й тур
Матч
Израиль - Лихтенштейн - 2:1 (2:0)
Голы
Хемед 3 (1:0). Хемед 16 (2:0). Гюппель 49 (2:1).
Место и дата
09 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
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