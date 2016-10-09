Дерек Рой: Очень плохо, что не удержали победу в основное время

Нападающий омского «Авангарда» Дерек Рой прокомментировал победу своей команды в матче с ЦСКА.

- Сегодня обе команды хорошо сыграли в обороне, мы изначально больше думали об игре в защите в этом матче, а уже потом думали об атаке. Как видите, это дало результат. Было много блокированных бросков, много борьбы, скоростей. Никто не хотел проигрывать. Очень плохо, что не удержали победу в основное время, - цитирует форварда «Р-Спорт».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Авангардом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Авангарда».

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