Андрей Шевченко: Косово – непростая команда, они еще потреплют нервы многим

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча со сборной Косово в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Это была непростая победа. Очень важная с точки зрения турнирной таблицы. Очень важно было выиграть и приблизиться к верхней части турнирной таблицы. Я благодарен ребятам. Им было тяжело, они много сил отдали в матче с Турцией. Мы решили не экспериментировать с составом и не делать замен после прошлой игры. Хотел бы поблагодарить тех, кто не выходил на поле за то, что они все вместе помогали друг другу. Этого я жду от команды, такой атмосферы.

Мы старались контролировать мяч. Косово - это непростая команда. Они потреплют нервы многим. Не буду скрывать, к них был шанс сравнять счет. У нас в этот момент была потеря сил, концентрации, начали ошибаться. Это был самый сложный момент. Но мы знали, что моменты у нас еще будут. Это важная победа для нас.

Удачные замены? Мои помощники по тренерскому штабу тоже очень хорошо работают, помогают мне. Мы сегодня добились успеха всей командой», - сказал Шевченко в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

Украина набрала пять очков и занимает второе место в группе I. У сборной Косово одно очко и последнее место.

ЧМ-2018. Отборочный турнир

Группа I

2-й тур