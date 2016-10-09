Андрей Шевченко: Косово – непростая команда, они еще потреплют нервы многим
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
поделился впечатлениями после матча со сборной Косово в квалификации ЧМ-2018.
Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.
«Это была непростая победа. Очень важная с точки
зрения турнирной таблицы. Очень важно было выиграть и приблизиться к верхней части турнирной
таблицы. Я благодарен ребятам. Им было тяжело, они много сил отдали в матче с Турцией.
Мы решили не экспериментировать с составом и не делать замен после прошлой игры.
Хотел бы поблагодарить тех, кто не выходил на поле за то, что они все вместе
помогали друг другу. Этого я жду от команды, такой атмосферы.
Мы старались контролировать мяч. Косово - это непростая команда. Они потреплют нервы
многим. Не буду скрывать, к них был шанс сравнять счет. У нас в этот момент была потеря сил, концентрации, начали
ошибаться. Это был самый сложный момент. Но мы знали, что моменты у нас еще
будут. Это важная победа для нас.
Удачные замены? Мои помощники по тренерскому штабу
тоже очень хорошо работают, помогают мне. Мы сегодня добились успеха всей
командой», - сказал Шевченко в эфире украинского телеканала «Футбол 1».
Украина набрала пять очков и занимает второе место в
группе I. У сборной Косово одно очко и последнее место.
ЧМ-2018. Отборочный турнир
Группа I
2-й тур