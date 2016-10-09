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Дерек Рой: Хорошо, что Якупов попал в «Сент-Луис»

Андрей Ефимов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий омского «Авангарда» Дерек Рой прокомментировал переход российского нападающего Наиля Якупова из «Эдмонтона» в «Сент-Луис».

- Иногда хорошо сменить обстановку, поехать в другое место, новый старт... Наиль был там долго, у «Эдмонтона» не было успеха. Хорошо, что попал в «Сент-Луис» - команду, которая выигрывает. Ему определенно придется взяться за ум, потому что Хичкок – суровый тренер.

Когда меня только обменяли в «Эдмонтоне», то каждый мне говорил, что он (Якупов) потерянный, и не знает, что делать на льду. Я просто дал ему несколько подсказок, и он хорошо катался, делал все правильно, поэтому наше звено смогло добиться определенного успеха. Наиль – хороший хоккеист, - цитирует форварда «ястребов» «Р-Спорт».

Напомним, 8 октября «Сент-Луис» приобрел права на российского нападающего Наиля Якупова, отдав «Эдмонтону» форварда Зака Почиро и право выбора в третьем раунде драфта-2017.

Первый номер драфта НХЛ 2012 года за четыре сезона в «Эдмонтоне» набрал 111 (50+61) очков в 252 матчах при показателе полезности «–88».

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