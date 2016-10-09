Дэйв Эдвардс: Очень разочарованы тем, что не смогли обыграть Грузию
Полузащитник сборной Уэльса Дэйв Эдвардс поделился
впечатлениями после матча против матча со сборной Грузии в квалификации
ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.
«Мы очень разочарованы. В первом тайме мы отыграли
довольно неплохо и создали много моментов, но после того, как они отыгрались,
мы играли очень плохо. Нам очень обидно. Это неудача для всех нас. Конечно, мы
потеряли два очка.
Мы ни в коем случае не недооценивали Грузию. В
последнее время у них были хорошие результаты, они побеждали Испанию и
Шотландию. Мы знали, что это будет непростой матч. При счете 1:0 нам надо было
забивать еще и заканчивать игру. У нас сложная группа. Уверен, Грузия отберет
очки и у других команд», - цитирует Эдвардса ВВС.
В следующем туре Уэльс на домашнем стадионе примет сборную Сербии. Грузинская команда примет дома Молдавию. Обе встречи пройдут 12 ноября.
Матч
Голы
Бэйл 10 (1:0). Окриашвили 57 (1:1).
Место и дата
09 октября 19:00, , Онлайн-трансляция