Дэйв Эдвардс: Очень разочарованы тем, что не смогли обыграть Грузию

Полузащитник сборной Уэльса Дэйв Эдвардс поделился впечатлениями после матча против матча со сборной Грузии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.

«Мы очень разочарованы. В первом тайме мы отыграли довольно неплохо и создали много моментов, но после того, как они отыгрались, мы играли очень плохо. Нам очень обидно. Это неудача для всех нас. Конечно, мы потеряли два очка.

Мы ни в коем случае не недооценивали Грузию. В последнее время у них были хорошие результаты, они побеждали Испанию и Шотландию. Мы знали, что это будет непростой матч. При счете 1:0 нам надо было забивать еще и заканчивать игру. У нас сложная группа. Уверен, Грузия отберет очки и у других команд», - цитирует Эдвардса ВВС.

В следующем туре Уэльс на домашнем стадионе примет сборную Сербии. Грузинская команда примет дома Молдавию. Обе встречи пройдут 12 ноября.