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Игорь Колыванов: Надеюсь, к чемпионату мира сборная подойдёт в оптимальной форме

Андрей Ефимов
Источник:  Euro-Football.RuКомментарии

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче с Коста-Рикой.

- Неплохой матч, интересный. Наша сборная нашла в себе силы отыграться со счёта 0:2, а это не так-то просто. Дальше были моменты, при счёте 3:3 могли сами забивать четвёртый и выигрывать. Обидно, конечно, пропускать решающий гол с пенальти на 90+ минуте, и 4 мяча дома от Коста-Рики - много, я считаю, нужно делать выводы по обороне. Но, в любом случае, наша сборная проявила характер, играла с эмоциональным подъёмом при очень хорошей поддержке болельщиков, спасибо им за это.

Команда развивается и, надеюсь, к чемпионату мира подойдёт в оптимальной форме. Черчесов работает со сборной только два месяца, ему хочется определить костяк команды, наиграть определённые комбинации, но трудно за такой срок придумать что-то новое. Главное сейчас для игроков сборной - выходить играть с душой. Сегодня ребята - молодцы, бились и старались до конца, - цитирует Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.

Сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.

Матч

Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)

Голы

Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).

Состав

Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)

Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)

Предупреждения:

Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77

Судья:

Равшан Ирматов (Узбекистан)

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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