Игорь Колыванов: Надеюсь, к чемпионату мира сборная подойдёт в оптимальной форме

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче с Коста-Рикой.

- Неплохой матч, интересный. Наша сборная нашла в себе силы отыграться со счёта 0:2, а это не так-то просто. Дальше были моменты, при счёте 3:3 могли сами забивать четвёртый и выигрывать. Обидно, конечно, пропускать решающий гол с пенальти на 90+ минуте, и 4 мяча дома от Коста-Рики - много, я считаю, нужно делать выводы по обороне. Но, в любом случае, наша сборная проявила характер, играла с эмоциональным подъёмом при очень хорошей поддержке болельщиков, спасибо им за это.

Команда развивается и, надеюсь, к чемпионату мира подойдёт в оптимальной форме. Черчесов работает со сборной только два месяца, ему хочется определить костяк команды, наиграть определённые комбинации, но трудно за такой срок придумать что-то новое. Главное сейчас для игроков сборной - выходить играть с душой. Сегодня ребята - молодцы, бились и старались до конца, - цитирует Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.

Сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.