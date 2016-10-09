Игорь Колыванов: Надеюсь, к чемпионату мира сборная подойдёт в оптимальной форме
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче с Коста-Рикой.
- Неплохой матч, интересный. Наша сборная нашла в себе силы отыграться со счёта 0:2, а это не так-то просто. Дальше были моменты, при счёте 3:3 могли сами забивать четвёртый и выигрывать. Обидно, конечно, пропускать решающий гол с пенальти на 90+ минуте, и 4 мяча дома от Коста-Рики - много, я считаю, нужно делать выводы по обороне. Но, в любом случае, наша сборная проявила характер, играла с эмоциональным подъёмом при очень хорошей поддержке болельщиков, спасибо им за это.
Команда развивается и, надеюсь, к чемпионату мира подойдёт в оптимальной форме. Черчесов работает со сборной только два месяца, ему хочется определить костяк команды, наиграть определённые комбинации, но трудно за такой срок придумать что-то новое. Главное сейчас для игроков сборной - выходить играть с душой. Сегодня ребята - молодцы, бились и старались до конца, - цитирует Колыванова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.
Сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция