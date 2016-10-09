Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Формула-1  Гран-при Японии. Гонка
Футбол  Уэльс1 : 1Грузия
Футбол  Македония2 : 1Италия
Футбол  Россия3 : 4Коста-Рика
Футбол  Албания0 : 2Испания
Футбол  Исландия2 : 0Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Сенников: В сборной России каждый играл сам по себе

Максим Кравченко
Комментарии

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился впечатлениями после товарищеского матча команды со сборной Коста-Рики. Напомним, что россияне уступили со счетом 3:4.

«Ну а что разбирать в этом матче? Целостной игры не наблюдалось, каждый играл сам по себе, проиграли заслуженно. Да, в атаке были хорошие моменты, но не верится в то, что такая команда выйдет на домашнем чемпионате мира в четвертьфинал, чего от нее хотят», - цитирует Сенникова euro-football.ru.

Напомним, что сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.

Форвард сборной России Артем Дзюба, забив свой 11 мяч за национальную команду, обошел по этому показателю Никиту Симоняна. Всего одного точного удара по воротам не хватает нападающему питерского «Зенита» для того, чтобы догнать Федора Черенкова.

Отметим, что ранее под руководством Станислава Черчесова сборная России уже провела две товарищеских встречи - 31 августа с турками (0:0) и 6 сентября в Москве с Ганой (1:0).

Матч

Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)

Голы

Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).

Состав

Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)

Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)

Предупреждения:

Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77

Судья:

Равшан Ирматов (Узбекистан)

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Караваев: Никто не ожидал, что Косово – такая хорошая командаПолузащитник сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями после матча со сборной Косово в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Роман Зобнин: Очень обидно, что такую игру вытащили, а в конце пропустилиПолузащитник сборной России Роман Зобнин поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Коста-Рики. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.«Наполи» потерял Милика на длительный срок из-за разрыва крестообразной связкиФорвард сборной Польши и «Наполи» Аркадиуш Милик пропустит несколько месяцев из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.Альберт Буньяки: Косово – молодая команда, мы хорошо начали отборочный циклГлавный тренер сборной Косово Альберт Буньяки поделился впечатлениями после матча со сборной Украины в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.Артем Дзюба: Два футболиста стоят и привозят пенальти на ровном местеФорвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал пропущенные голы в товарищеском матче с Коста-Рикой.Александр Зинченко: Нужно работать над стандартами, так играть нельзяПолузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями после матча со сборной Косово в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Крис Коулмэн: Мы могли и проиграть ГрузииГлавный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн поделился впечатлениями после матча со сборной Грузии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Дмитрий Хохлов: От матча Россия – Коста-Рика осталось двоякое впечатлениеБывший полузащитник ПСВ и сборной России Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от товарищеской игры между сборными России и Коста-Рики.Игорь Колыванов: Надеюсь, к чемпионату мира сборная подойдёт в оптимальной формеБывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче с Коста-Рикой.Исландия - Турция. ОнлайнВ воскресенье в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные Исландии и Турции.Дэйв Эдвардс: Очень разочарованы тем, что не смогли обыграть ГрузиюПолузащитник сборной Уэльса Дэйв Эдвардс поделился впечатлениями после матча против матча со сборной Грузии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.Андрей Шевченко: Косово – непростая команда, они еще потреплют нервы многимГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча со сборной Косово в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.ЧМ-2018. Квалификация. Украина обыграла Косово, Исландия - Турция и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года.Первый успех Черчесова. Михаил Борзыкин – о поражении сборной РоссииПервый успех Черчесова. Михаил Борзыкин – о поражении сборной РоссииОбозреватель Sovsport.ru анализирует третий матч сборной России под руководством Станислава Черчесова.Израиль обыграл Лихтенштейн благодаря дублю ХемедаМатч квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными Израиля и Лихтенштейна завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу сборной Израиля.Гол Манджукича принес Хорватии гостевую победу над ФинляндиейСборная Финляндии в рамках 3-го тура квалификации ЧМ-2018 в России уступила дома команде Хорватии со счетом 0:1.Украина одержала победу над Косово в КраковеМатч квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными Украины и Косово завершился победой украинской команды. Итоговый счет матча – 3:0.Олег Шатов: Стадион в Краснодаре - лучшее, что я видел в жизниПолузащитник сборной России и питерского «Зенита» Олег Шатов после контрольного матча с Коста-Рикой (3:4) сказал, что будет ждать возвращения в Краснодар.Игорь Смольников: Язык не повернется сказать, что в России не любят футболЗащитник сборной России и питерского «Зенита» Игорь Смольников после поражения от сборной России в контрольном матче (3:4) сказал, что в конце игры россияне рассчитывали на победу.Илья Кутепов: Очень много пропустили. Нужно работать над ошибкамиЗащитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов после поражения от Коста-Рики в товарищеском матче (3:4) сказал, что было неприятно открыть новый стадион поражением.

Коста-Рика
Коста-Рикакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Дмитрий Сенников
Дмитрий Сенниковвсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение