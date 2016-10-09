Дмитрий Сенников: В сборной России каждый играл сам по себе

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился впечатлениями после товарищеского матча команды со сборной Коста-Рики. Напомним, что россияне уступили со счетом 3:4.

«Ну а что разбирать в этом матче? Целостной игры не наблюдалось, каждый играл сам по себе, проиграли заслуженно. Да, в атаке были хорошие моменты, но не верится в то, что такая команда выйдет на домашнем чемпионате мира в четвертьфинал, чего от нее хотят», - цитирует Сенникова euro-football.ru.



Напомним, что сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.

Форвард сборной России Артем Дзюба, забив свой 11 мяч за национальную команду, обошел по этому показателю Никиту Симоняна. Всего одного точного удара по воротам не хватает нападающему питерского «Зенита» для того, чтобы догнать Федора Черенкова.

Отметим, что ранее под руководством Станислава Черчесова сборная России уже провела две товарищеских встречи - 31 августа с турками (0:0) и 6 сентября в Москве с Ганой (1:0).