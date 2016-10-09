Дмитрий Хохлов: От матча Россия – Коста-Рика осталось двоякое впечатление

Бывший полузащитник ПСВ и сборной России Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от товарищеской игры между сборными России и Коста-Рики.

- Осталось двоякое впечатление от матча Россия – Коста-Рика: вроде много забили, но пропустили-то ещё больше. Но товарищеские матчи для того и существуют, чтобы экспериментировать с составом, наигрывать связи. Пока время для этого у нас есть. Но начиная со следующего календарного года будет пора наигрывать костяк сборной, - цитирует Хохлова «Чемпионат».

Напомним, футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.

Сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.