Максим Пестушко: ЦСКА для нас – обычный соперник. Это же не «Сибирь»!

Форвард «Авангарда» Максим Пестушко прокомментировал победу над ЦСКА в матче регулярном чемпионате КХЛ (2:1).

- Никакой паники после трех поражений у нас не было, - говорит Максим Пестушко. – Мы понимали, что двигаемся в правильном направлении. И сейчас это доказали на деле.

- Вам комфортно выступать в Москве? Ведь у «Авангарда» тут серьезная диаспора – целый сектор фанатов.

- Поддержка была просто сумасшедшая. Мы слышали болельщиков. Спасибо им большое.

- На ЦСКА был особенный настрой?

- Ничего такого. Мы понимали, что армейцы – хорошая команда. Но готовились, как обычно. Очки ведь дают за победу над любым соперником. Поэтому разницы нет.

- Кто же тогда для «Авангарда» принципиальный соперник?

- Только «Сибирь», пожалуй!