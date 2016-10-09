Максим Пестушко: ЦСКА для нас – обычный соперник. Это же не «Сибирь»!
Форвард «Авангарда» Максим Пестушко прокомментировал победу над ЦСКА в матче регулярном чемпионате КХЛ (2:1).
- Никакой паники после трех поражений у нас не было, - говорит Максим Пестушко. – Мы понимали, что двигаемся в правильном направлении. И сейчас это доказали на деле.
- Вам
комфортно выступать в Москве? Ведь у «Авангарда» тут серьезная диаспора – целый
сектор фанатов.
- Поддержка была просто сумасшедшая. Мы слышали болельщиков. Спасибо им большое.
- На ЦСКА был
особенный настрой?
- Ничего такого. Мы понимали, что армейцы – хорошая команда. Но готовились, как обычно. Очки ведь дают за победу над любым соперником. Поэтому разницы нет.
- Кто же тогда
для «Авангарда» принципиальный соперник?
- Только «Сибирь», пожалуй!
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически