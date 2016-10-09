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Максим Пестушко: ЦСКА для нас – обычный соперник. Это же не «Сибирь»!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Форвард «Авангарда» Максим Пестушко прокомментировал победу над ЦСКА в матче регулярном чемпионате КХЛ (2:1).

- Никакой паники после трех поражений у нас не было, - говорит Максим Пестушко. – Мы понимали, что двигаемся в правильном направлении. И сейчас это доказали на деле.

- Вам комфортно выступать в Москве? Ведь у «Авангарда» тут серьезная диаспора – целый сектор фанатов.
- Поддержка была просто сумасшедшая. Мы слышали болельщиков. Спасибо им большое.

- На ЦСКА был особенный настрой?
- Ничего такого. Мы понимали, что армейцы – хорошая команда. Но готовились, как обычно. Очки ведь дают за победу над любым соперником. Поэтому разницы нет.

- Кто же тогда для «Авангарда» принципиальный соперник?
- Только «Сибирь», пожалуй!

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