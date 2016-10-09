Крис Коулмэн: Мы могли и проиграть Грузии

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн поделился впечатлениями после матча со сборной Грузии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Сейчас болельщики думают, что мы потеряли два очка. Но в конце концов может оказаться, что мы приобрели очко. Начало матча было идеальным для нас, но потом мы слишком расслабились и были наказаны за это. Нам следовало быть более осмотрительными.

Мы разочарованы. Конечно, играть два матча за четыре дня нелегко, но нам нужно с этим смириться, ничего не поделаешь. После забитого мяча нам нужно было играть ответственнее, но нам это не удалось. Во втором тайме мы могли и проиграть», - цитирует Коулмэна ВВС.

В следующем туре Уэльс на домашнем стадионе примет сборную Сербии. Грузинская команда примет дома Молдавию. Обе встречи пройдут 12 ноября.