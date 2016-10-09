Крис Коулмэн: Мы могли и проиграть Грузии
Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн поделился
впечатлениями после матча со сборной Грузии в квалификации ЧМ-2018. Напомним,
что игра завершилась вничью (1:1).
«Сейчас болельщики думают, что мы потеряли два очка.
Но в конце концов может оказаться, что мы приобрели очко. Начало матча было
идеальным для нас, но потом мы слишком расслабились и были наказаны за это. Нам
следовало быть более осмотрительными.
Мы разочарованы. Конечно, играть два матча за четыре
дня нелегко, но нам нужно с этим смириться, ничего не поделаешь. После забитого
мяча нам нужно было играть ответственнее, но нам это не удалось. Во втором
тайме мы могли и проиграть», - цитирует Коулмэна ВВС.
В следующем туре Уэльс на домашнем стадионе примет сборную Сербии. Грузинская команда примет дома Молдавию. Обе встречи пройдут 12 ноября.
Матч
Голы
Бэйл 10 (1:0). Окриашвили 57 (1:1).
Место и дата
09 октября 19:00, , Онлайн-трансляция