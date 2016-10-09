Александр Зинченко: Нужно работать над стандартами, так играть нельзя
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко
поделился впечатлениями после матча со сборной Косово в квалификации ЧМ-2018.
Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.
«Хотели больше забить во втором
тайме. Второй гол нам нужен был, как минимум, для уверенности, поскольку при
счете 1:0 возле наших ворот были опасные моменты. Все это было нервозно.
Во втором тайме был такой период,
когда были ошибки с нашей стороны. Мы спешили, были разрывы. Вместо того чтобы
держать мяч и раскачивать оборону соперника, мы занимались не совсем тем, чем
нужно было. Стандарты? Нужно работать над этим компонентом, потому что так
играть нельзя», - цитирует Зинченко Football.ua со ссылкой на эфир телеканала
«Футбол 1».
Украина набрала пять очков и занимает второе место в
группе I. У сборной Косово одно очко и последнее место.
ЧМ-2018. Отборочный турнир
Группа I
2-й тур