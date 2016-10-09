Александр Зинченко: Нужно работать над стандартами, так играть нельзя

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями после матча со сборной Косово в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Хотели больше забить во втором тайме. Второй гол нам нужен был, как минимум, для уверенности, поскольку при счете 1:0 возле наших ворот были опасные моменты. Все это было нервозно.

Во втором тайме был такой период, когда были ошибки с нашей стороны. Мы спешили, были разрывы. Вместо того чтобы держать мяч и раскачивать оборону соперника, мы занимались не совсем тем, чем нужно было. Стандарты? Нужно работать над этим компонентом, потому что так играть нельзя», - цитирует Зинченко Football.ua со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».

Украина набрала пять очков и занимает второе место в группе I. У сборной Косово одно очко и последнее место.

ЧМ-2018. Отборочный турнир

Группа I

2-й тур