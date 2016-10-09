Артем Дзюба: Два футболиста стоят и привозят пенальти на ровном месте

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал пропущенные голы в товарищеском матче с Коста-Рикой.

– Первый и третий голы сами себе привезли, четвертый гол – пенальти на равном месте два футболиста стоят привозят. На таком уровне за ошибки наказывают моментально, тем более что Коста-Рика – очень добротная команда. В обороне тоже проблемы, но есть новички в команде. Столько ошибаться в матче с такой командой непозволительно.



Не надо думать, что обороняются 2 центральных защитника, обороняется вся команда, все должны зоны перекрывать. Всем нужно пахать, потом, через такую работу у нас буду появляться моменты, - цитирует Дзюбу Rusfootball.info.

Напомним, футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.

Сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.