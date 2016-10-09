Артем Дзюба: Два футболиста стоят и привозят пенальти на ровном месте
Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал пропущенные голы в товарищеском матче с Коста-Рикой.
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Первый и третий голы сами себе привезли,
четвертый гол – пенальти на равном месте два футболиста стоят привозят. На
таком уровне за ошибки наказывают моментально, тем более что Коста-Рика – очень
добротная команда. В обороне тоже проблемы, но есть новички в команде.
Столько ошибаться в матче с такой командой непозволительно.
Не надо думать, что обороняются 2 центральных защитника, обороняется вся команда, все должны зоны перекрывать. Всем нужно пахать, потом, через такую работу у нас буду появляться моменты, - цитирует Дзюбу Rusfootball.info.
Напомним, футболисты сборной России в товарищеском матче, прошедшем на новом стадионе в Краснодаре, уступили команде Коста-Рики – 3:4.
Сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция