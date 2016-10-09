Альберт Буньяки: Косово – молодая команда, мы хорошо начали отборочный цикл
Главный тренер сборной Косово Альберт Буньяки
поделился впечатлениями после матча со сборной Украины в квалификации ЧМ-2018.
Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.
«Сперва игра была равной. Мы имели шансы
для того, чтобы забить мяч, но счет открыла Украина. После перерыва
история повторилась. А в последние десять минут мы пропустили
еще дважды. Но этот результат не поколебал уверенность в том,
что у нас хорошая команда. Важнее всего, что сегодня у нас были
голевые моменты. Побеждает тот, что реализовывает свои возможности. Сегодня
такой командой была сборная Украины. Считаю, что наша молодая команда начала
отборочный цикл хорошо.
С хорватами нам пришлось сложнее.
Но это произошло из-за того, что мы играли дома при своих
болельщиках, и нам было непросто в психологическом плане.
Но сборная Украины более атакующая команда, нежели сборная Хорватии.
Именно поэтому мы выбрали сегодня более оборонительную тактику», -
цитирует Буньяки «Динамо Киев от Шурика».
Украина набрала пять очков и занимает второе место в
группе I. У сборной Косово одно очко и последнее место.
ЧМ-2018. Отборочный турнир
Группа I
2-й тур