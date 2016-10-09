Альберт Буньяки: Косово – молодая команда, мы хорошо начали отборочный цикл

Главный тренер сборной Косово Альберт Буньяки поделился впечатлениями после матча со сборной Украины в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.

«Сперва игра была равной. Мы имели шансы для того, чтобы забить мяч, но счет открыла Украина. После перерыва история повторилась. А в последние десять минут мы пропустили еще дважды. Но этот результат не поколебал уверенность в том, что у нас хорошая команда. Важнее всего, что сегодня у нас были голевые моменты. Побеждает тот, что реализовывает свои возможности. Сегодня такой командой была сборная Украины. Считаю, что наша молодая команда начала отборочный цикл хорошо.

С хорватами нам пришлось сложнее. Но это произошло из-за того, что мы играли дома при своих болельщиках, и нам было непросто в психологическом плане. Но сборная Украины более атакующая команда, нежели сборная Хорватии. Именно поэтому мы выбрали сегодня более оборонительную тактику», - цитирует Буньяки «Динамо Киев от Шурика».

Украина набрала пять очков и занимает второе место в группе I. У сборной Косово одно очко и последнее место.

ЧМ-2018. Отборочный турнир

Группа I

2-й тур