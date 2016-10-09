«Наполи» потерял Милика на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки
Форвард сборной Польши и «Наполи» Аркадиуш Милик
пропустит несколько месяцев из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт
итальянского клуба.
Сообщается, что нападающий получил разрыв передней
крестообразной связки колена. Завтра футболист перенесет операцию. Срок
восстановления не называется. По данным СМИ, Милик сможет вернуться в строй
через 4-6 месяцев.
Напомним, что Милик получил травму в матче Польша –
Дания – 3:2. В текущем сезоне 22-летний нападающий провел девять матчей за «Наполи»
и забил семь мячей при одной голевой передаче.
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