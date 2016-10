The Imperial выиграла европейскую квалификацию WESG

Датский коллектив The Imperial cтал победителем европейских отборочных к WESG по Dota 2.



В финальном матче The Imperial победила шведский коллектив Horde со счетом 2:0. Датчане заработали 30 000 долларов, а шведам досталось 18 000 долларов. Команда The Alliance заняла 3 место и увезет 9 000 долларов.



Европейские квалификации проходили с 6 по 9 октября в Киеве. Призовой фонд в дисциплине Dota 2 составил 75 000 долларов.



Напомним, что в финальной части WESG в Китае сыграют The Alliance, Team Ukraine, Fantastic Five, Comanche, Horde, Ne RusЬ, The Imperial и Romania. Призовой фонд LAN-финала по Dota 2 составит 1 500 000 долларов.



