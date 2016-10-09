Роман Зобнин: Очень обидно, что такую игру вытащили, а в конце пропустили

Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Коста-Рики. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.

«Очень обидно, что такую игру вытащили, а в конце пропустили. У нас был план на игру, и если бы не наши индивидуальные ошибки, то мы бы оба тайма играли неплохо. Из-за наших индивидуальных ошибок пропустили три гола. Состав не был экспериментальным, играли все сильнейшие на данный момент. Связи налажены уже лучше, если сравнивать с Ганой. Если касаться центральной зоны, то у нас с Газинским есть связи, и с каждой игрой будет все лучше», - цитирует Зобнина «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.

Форвард сборной России Артем Дзюба, забив свой 11 мяч за национальную команду, обошел по этому показателю Никиту Симоняна. Всего одного точного удара по воротам не хватает нападающему питерского «Зенита» для того, чтобы догнать Федора Черенкова.

Отметим, что ранее под руководством Станислава Черчесова сборная России уже провела две товарищеских встречи - 31 августа с турками (0:0) и 6 сентября в Москве с Ганой (1:0).