Александр Караваев: Никто не ожидал, что Косово – такая хорошая команда

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями после матча со сборной Косово в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Косово — очень хорошая команда, чего никто не ожидал. Играет здорово, контролирует мяч хорошо, очень сложно было, особенно после того как не забили свои моменты. У меня была чуйка, что я сегодня выйду. Очень настраивался. Счет был очень скользкий. И мне сказали играть как можно агрессивнее и в обороне, и в атаке. В принципе, все как обычно.

Хорошо, что вышло сделать результативную передачу. Когда прокидывал мяч, поднял голову и увидел, что Андрей хорошо открылся. Отдал ему, и он, молодец, хорошо разобрался в моменте, так, как нам и нужно было, — цитирует Караваева «Динамо» Киев от Шурика» со ссылкой на эфире телеканала «Футбол 1».

Украина набрала пять очков и занимает второе место в группе I. У сборной Косово одно очко и последнее место.

ЧМ-2018. Отборочный турнир

Группа I

2-й тур