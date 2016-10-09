Александр Караваев: Никто не ожидал, что Косово – такая хорошая команда
Полузащитник сборной
Украины Александр Караваев поделился впечатлениями после матча со сборной
Косово в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом
3:0.
«Косово — очень хорошая команда, чего никто не ожидал. Играет здорово, контролирует мяч хорошо, очень сложно было, особенно после того как не забили свои моменты. У меня была чуйка, что я сегодня выйду. Очень настраивался. Счет был очень скользкий. И мне сказали играть как можно агрессивнее и в обороне, и в атаке. В принципе, все как обычно.
Хорошо,
что вышло сделать результативную передачу. Когда прокидывал мяч, поднял голову
и увидел, что Андрей хорошо открылся. Отдал ему, и он, молодец,
хорошо разобрался в моменте, так, как нам и нужно было, —
цитирует Караваева «Динамо» Киев от Шурика» со ссылкой на эфире телеканала
«Футбол 1».
Украина набрала пять очков и занимает второе место в
группе I. У сборной Косово одно очко и последнее место.
ЧМ-2018. Отборочный турнир
Группа I
2-й тур