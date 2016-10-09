Валерий Газзаев: Не вижу ничего положительного в игре сборной России

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями после товарищеского матча команды со сборной Коста-Рики. Напомним, что россияне уступили со счетом 3:4.

«Не вижу ничего положительного в игре сборной России с командой Коста-Рики, ведь мы уступили. И скептически отношусь к отговоркам, касающимся экспериментов с составом. Во-первых, сейчас не время экспериментировать — нам пора наигрывать и создавать команду, ведь времени осталось совсем мало. Причем стабилизировать состав нужно было начиная с первой игры под руководством нового тренерского штаба.

Уже совсем скоро, в июне 2017 года, нам предстоит играть на Кубке конфедераций, а ещё через год — на чемпионате мира. Причем к КК команда должна быть сформирована процентов на 90 минимум, ведь этот турнир является генеральной репетицией к домашнему мундиалю. Во-вторых, не понимаю, как мы собираемся оценивать возможности российских игроков в матчах с командами уровня Коста-Рики, Молдавии и Македонии», - цитирует Газзаева «Чемпионат.com».

Напомним, что сборная России проведет следующий матч 10 ноября. Российские футболисты встретятся на выезде со сборной Катара.

Форвард сборной России Артем Дзюба, забив свой 11 мяч за национальную команду, обошел по этому показателю Никиту Симоняна. Всего одного точного удара по воротам не хватает нападающему питерского «Зенита» для того, чтобы догнать Федора Черенкова.

Отметим, что ранее под руководством Станислава Черчесова сборная России уже провела две товарищеских встречи - 31 августа с турками (0:0) и 6 сентября в Москве с Ганой (1:0).