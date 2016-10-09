Испания на выезде обыграла Албанию
Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между
сборными Албании и Испании завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0
в пользу испанцев.
Голы забивали Диего Коста и Нолито. Испания
набрала семь очков и вышла на первое место в группе G. У Албании
шесть очков и третье место.
ЧМ-2018. Отборочный турнир
Группа G
3-й тур
Матч
Голы
Коста 55 (0:1). Нолито 63 (0:2).
Состав
Албания: Бериша, Аголли, Ленжани (Алийи, 46), Лила, Хюсай, Маврай, Джимсити, Роши, Мемушай (Баша, 68), Джака (Хика, 75), Балай
Испания: де Хеа, Монреаль, Пике, Рамос (Мартинес, 80), Коке, Иньеста (Иско, 78), Алькантара, Бускетс, Силва, Витоло (Нолито, 60), Коста
Предупреждения:
Аголли, 45; Маврай, 70 - Алькантара, 25
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
09 октября 21:45, Лоро Боричи, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически