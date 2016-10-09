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Иммобиле принес победу сборной Италии над Македонией в компенсированное время

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты сборной Македонии в 3-м туре отборочного этапа к чемпионату мира на своем поле проиграла команде Италии со счетом 2:3.

На 24-й минуте встречи счет открыл нападающий гостей Андреа Белотти после передачи Федерико Бернардески. На 57-й минуте форвард сборной Македонии Илия Несторовски восстановил равенство, а через две минуты полузащитник Ферхан Хасани вывел македонцев вперед.

На 75-й минуте Чиро Иммобиле после передачи Антонио Кандревы вновь сделал счет равным, а в компенсированное время матча в результате их взаимодействия Иммобиле забил третий гол в ворота македонцев.

Таким образом, македонцы вместе с Лихтенштейном делят последнее место в группе G. У команды нет набранных очков. Итальянцы же делят лидерство с командой Испании, имя в активе 7 очков.

В следующем матче Италия сыграет с Лихтенштейном, а Македония – с Испанией.

Матч

Македония - Италия - 2:3 (0:1)

Голы

Белотти 24 (0:1). Несторовски 57 (1:1). Хасани 59 (2:1). Иммобиле 75 (2:2). Иммобиле 90 (2:3).

Состав

Македония: Богатинов, Шиков, Алиоски, Ристевски, Ристовски, Мойсов, Жута (Ибраими Б., 46), Спировски, Несторовски (Петровик, 68), Пандев, Хасани (Трайчевски, 83)

Италия: Буффон, Романьоли, Де Шильо, Бонуччи, Бардзальи, Верратти, Бернардески (Сансоне, 64), Кандрева, Бонавентура (Пароло, 64), Белотти (Эдер, 84), Иммобиле

Предупреждения:

Алиоски, 40; Спировски, 53; Ибраими Б., 67; Петровик, 90 - Пароло, 70

Судья:

Данни Маккели (Голландия)

Место и дата

09 октября 21:45, Филипп Второй, Онлайн-трансляция

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