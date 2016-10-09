Иммобиле принес победу сборной Италии над Македонией в компенсированное время

Футболисты сборной Македонии в 3-м туре отборочного этапа к чемпионату мира на своем поле проиграла команде Италии со счетом 2:3.

На 24-й минуте встречи счет открыл нападающий гостей Андреа Белотти после передачи Федерико Бернардески. На 57-й минуте форвард сборной Македонии Илия Несторовски восстановил равенство, а через две минуты полузащитник Ферхан Хасани вывел македонцев вперед.

На 75-й минуте Чиро Иммобиле после передачи Антонио Кандревы вновь сделал счет равным, а в компенсированное время матча в результате их взаимодействия Иммобиле забил третий гол в ворота македонцев.

Таким образом, македонцы вместе с Лихтенштейном делят последнее место в группе G. У команды нет набранных очков. Итальянцы же делят лидерство с командой Испании, имя в активе 7 очков.

В следующем матче Италия сыграет с Лихтенштейном, а Македония – с Испанией.