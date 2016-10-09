Сербия обыграла Австрию
Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне
УЕФА между сборными Сербии и Австрии завершился вничью. Итоговый счет матча –
3:2.
Дубль в составе сербов сделал
Александар Митрович, еще один мяч в активе Душана Тадича. Австрийцы ответили
голами Марселя Забитцера и Марка Янко.
Сербия набрала семь очков и вышла
на первое место в группе D. У
Австрии четыре очка и четвертое место.
ЧМ-2018. Отборочный турнир
Группа D
3-й тур
Матч
Голы
Митрович А. 7 (1:0). Забитцер 20 (1:1). Митрович А. 28 (2:1). Янко 62 (2:2). Тадич 74 (3:2).
Состав
Сербия: Стойкович, Настасич, Митрович С., Рукавина (Максимович, 89), Коларов, Иванович, Миливойевич, Тадич, Фейса, Костич (Катаи, 65), Митрович А. (Гудель, 77)
Австрия: Озкан, Драгович (Прёдль, 71), Кляйн, Хинтереггер, Виммер, Алаба, Юнузович (Шопф, 63), Баумгартлингер (Ильзанкер, 58), Арнаутович, Янко, Забитцер
Предупреждения:
Тадич, 34; Миливойевич, 37; Коларов, 80 - Баумгартлингер, 39; Ильзанкер, 77
Судья:
Йонас Эрикссон (Швеция)
Место и дата
09 октября 21:45, Црвена Звезда, Онлайн-трансляция