Словения – Англия. Начало текстовой трансляции – 21:45 мск
Во вторник в матче
отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные Словении и
Англии.
Их встреча пройдет
в Любляне на стадионе «Стожице» и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что после двух туров в группе F лидировали англичане, у которых было шесть очков. У словенцев было четыре очка. Они делили второе-третье места в группе с шотландцами.
Матч
Место и дата
11 октября 21:45, , Текстовая трансляция
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