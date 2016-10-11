Словения – Англия. Начало текстовой трансляции – 21:45 мск

Во вторник в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года сыграют сборные Словении и Англии.

Их встреча пройдет в Любляне на стадионе «Стожице» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что после двух туров в группе F лидировали англичане, у которых было шесть очков. У словенцев было четыре очка. Они делили второе-третье места в группе с шотландцами.